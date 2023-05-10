Комиссар ЕС Войцеховский допустил продление ограничений на торговлю украинской агропродукцией

Власти Евросоюза (ЕС) с большой долей вероятности примут решение продлить действующие ограничения на торговлю украинской аграрной продукцией, включая пшеницу, кукурузу, рапс и подсолнечник. Речь идет о продлении действия регламента, запрещающего свободную торговлю данными видами продукции на территории пяти восточноевропейских стран, приводит слова комиссара ЕС по вопросам сельского хозяйства Януша Войцеховского польская радиостанция Radio Zet.

28 апреля Еврокомиссия (ЕК) и пять стран Восточной Европы достигли соглашения об ограничении экспорта в ЕС сельскохозяйственной продукции с Украины. Соответствующая договоренность была достигнута с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией. Под запрет, в частности, попал импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса.

«Запрет распространяется только на самые чувствительные продукты, которые импортировались в избытке. Однако в списке есть еще несколько позиций, которые импортировались в избытке, но в данный момент на рынке, в частности Польши, каких-либо сбоев из-за них не наблюдается. Например, была проблема с медом. Мы проверили данные, оказалось, что в 2022 году в Польшу поступило меньше меда, чем в 2021 году», — заявил Войцеховский.

Он также уточнил, что в дальнейшем под ограничения могут попасть поставки и другой украинской продукции, включая мясо птицы. Для этой категории может быть применена оговорка о безопасности. В качестве возможного инструмента для ограничения торговли в данном сегменте европейские власти могут ввести импортные квоты.