Швейцария допустила использование денег ЦБ России на восстановление Украины

Пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш заявил, что страна считает возможным использовать средства Центрального банка России, находящихся в стране, для восстановления Украины. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, по этому вопросу ведутся дискуссии, но решение пока не принято.

Средства Центрального банка РФ в Швейцарии составляют около 7,4 млрд франков (около $8,3 млрд). Отмечается, что Швейцария следит за дискуссиями в ЕС о возможном использовании активов российского ЦБ на нужды Украины.

Ранее глава государственного секретариата Швейцарии по экономике Элен Будлигер-Артиеда отвергла критику со стороны посла США в Берне Скотта Миллера, который обвинил ее ведомство в небрежности и указал на возможность дополнительной заморозки активов России на сумму $50-100 млрд.

Ранее в рамках санкций власти Швейцарии заблокировали российские активы на сумму $8,1 млрд долларов, еще $19 млрд заблокировал банк Credit Suesse.