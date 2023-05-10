Bloomberg: Пакистан запланировал закупать нефть из России за юани на постоянной основе

В Пакистане рассчитывают, что получится договориться с Россией покупать у нее нефть за юани. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил федеральный министр энергетики Пакистана Хуррам Дастгир Хан.

«Мы надеемся, что это станет долгосрочным соглашением, в котором в качестве валют оплаты будут использованы пакистанская рупия и китайский юань», — отметил Дастгир Хан.

По его словам, вполне вероятно, что придется увеличить размер валютного свопа, чтобы воспользоваться определенными возможностями, которые могут появиться.

В публикации указали, что сейчас заключена лишь одна сделка между Россией и Пакистаном. При этом оплата была совершена в американских долларах, а скидка составила $16-18 за баррель. Однако счет за поставку нефти в юанях в скором времени будет открыт в Народном банке Китая. Поставки же из России, по расчетам Пакистана, должны удовлетворить до 35% от потребности страны в топливе.

В конце марта официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что компании РФ и Пакистана прорабатывают вопрос поставок российской нефти. По словам Захаровой, были достигнуты предварительные договоренности по цене, а также обсуждается поставка пилотной партии нефти с перспективой увеличения объемов в дальнейшем.