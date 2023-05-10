Baza: нефтепровод «Дружба» в Брянской области попал под обстрел

Нефтепровод «Дружба» в Брянской области попал под обстрел, сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что удары пришлись по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов — на них обнаружили пробоины около 10 сантиметров. Никаких утечек или возгорания не произошло.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силу Украины в 5:30 утра 9 мая подвергли обстрелу село Курковичи Стародубского муниципального округа.

По его словам, один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада. В результате обстрела у здания выбило окна, огонь охватил постельные принадлежности. Было нарушено электроснабжение. О возможных пострадавших не сообщается.

Пограничники и глава администрации муниципального округа ликвидировали огонь до прибытия пожарных, рассказал Богомаз.

4 мая Богомаз сообщал, что Вооруженные сил Украины (ВСУ) нанесли удар по селу по селу Полевые Новоселки Суземского района.