Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Кийосаки перечислил активы для защиты от инфляции

Инвесторы по всему миру на фоне роста инфляции и краха ряда банков должны вкладываться в определенные активы. В этом случае инфляция не будет серьезной проблемой. Об этом заявил автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки, передает Business Insider.

«Защитой капитала могут выступить конкретные реальные активы. Инвесторам стоит покупать: золото, недвижимость, бензин и продукты питания», — отметил Кийосаки.

По его словам, золото является основным убежищем от инфляции, так как бумажная валюта является настоящим «мусором». Вложения в недвижимость также помогают спастись от роста цен. Бензин же крайне важен для такого сектора экономики, как туризм. Поэтому данный товарный актив также будет держаться на устойчивом уровне. Кроме того, продукты питания также крайне важны для экономики, поэтому можно вложиться в этот сектор.

Он добавил, что сам инвестирует вместе с инфляцией, а не против нее. То есть вышеуказанные активы растут в случае роста инфляции.

7 февраля управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка заявила, что вложение в покупку квартиры на первичном рынке недвижимости является самым надежным активом в отличие от приобретения жилья на вторичном рынке. Партнер компании отметила, что инвестиции во все типы жилой недвижимости оказались прибыльными, но покупатели новостроек выиграли больше.