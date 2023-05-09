Адвокат Хурчакова заявила о возможности увеличить пенсию за счет советского стажа

Определенная часть россиян имеет советский стаж работы. При этом он не пропал, а при назначении пенсии за него должна назначаться доплата. Об этом «Российской газете» заявила адвокат Наталья Хурчакова.

«Под валоризацией пенсионных прав подразумевается доплата гражданам, имеющим трудовой стаж до 1 января 2002 года. За факт работы гражданина до 2002 года размер пенсии увеличивается на 10%. Но если мы говорим о советском стаже, то речь пойдет о доплатах, положенных за работу до 1991 года. В этом случае пенсия увеличивается на 1% за каждый год работы», — отметила Хурчакова.

По ее словам, валоризация пенсионных выплат происходит без подачи заявления. Речь идет о том, что пенсионный фонд самостоятельно рассчитывает все значения и показатели, из который потом формируется итоговый размер пенсии.

Она добавила, что в зависимости от количества отработанных лет в советское время, пенсия может подрасти на достаточно солидную сумму.

В конце апреля член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что пенсия может оказаться слишком маленькой из-за ошибки в расчетах. По словам эксперта, виноват в этом может быть недобросовестный работодатель, который не платил взносы за сотрудника. Специалист пояснил, что бывают и технические ошибки в документах. В частности, в системе Социального фонда неверно указаны данные работника.