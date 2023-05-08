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Reuters: ЕС ограничит экспорт в страны-нарушители санкций против РФ лишь в крайнем случае

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Евросоюз намерен вводить механизм экспортного ограничения в отношении стран, помогающих России обходить санкции, только в крайнем случае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейского дипломата.

По словам источника агентства, данный механизм не будет сразу же применяться при подозрении в соответствующей помощи, до применения рестрикции в ЕС планируют сначала использовать дипломатические методы и предлагать свою помощь.

«Пока это будут пустые сосуды, которые потом можно будет наполнять по мере необходимости. Суть в том, чтобы стараться никогда не использовать их, а сначала провести дипломатическую работу и предложить техническую помощь. Только в крайнем случае мы будем прибегать к этой угрозе», — заявил дипломат агентству.

Ранее британская газета Financial Times писала, что в 11-й пакет санкций ЕС могут внести семь китайских компаний, производящих микрочипы, полупроводники и другую электронную продукцию, которых подозревают в обходе санкций против России. Кроме того, ЕС планирует ввести санкции против компаний из ОАЭ, Сирии и Армении.

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