Минфин: Украина получила почти €190 млн от Всемирного банка на выплаты зарплат

Украина получила почти €190 млн от Всемирного банка на зарплаты госслужащим и педагогам, сообщается на сайте министерства финансов страны.

Средства предоставлены на льготных условиях от Международной ассоциации развития. Они будут направлены на обеспечение оплаты труда работников госорганов и педагогическим работникам за февраль 2023 года.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пообещал в этом году выделить €1,5 млрд на восстановление.

Он уточнил, что обсудил эти вопросы с главой ЕБРР Одиль Рено-Бассо. По его словам, банк планирует в этом году сфокусироваться на поддержке государственного и частного сектора, в частности поддержке малого и среднего бизнеса, финансировании строительства дорог, сотрудничества с городами и общинами и поддержке энергетического сектора.

Он также поблагодарил ЕБРР за помощь «для нужд Украины в эти сложные времена».