Около 30 дел возбудили в Швейцарии за попытки обойти санкции против России

Около 30 дел возбудили в Швейцарии в связи с попытками обойти санкции против России, сообщает глава швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO) Элен Будлигер-Артиеда.

По ее словам, в 29 случаях они привели к возбуждению дел об административном правонарушении и административно-уголовных дел, 14 из которых были завершены.

Ранее глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что ЕК передала проект очередного, 11-го пакета антироссийских санкций странам-участницам объединения для согласования.

Он сообщил, что Еврокомиссия завершила подготовку проекта 11-го пакета санкций.

Он добавил, что первая дискуссия послов в Комитете постоянных представителей (КОРЕПЕР) должна состояться в среду, 10 мая. Однако глава пресс-службы отказался комментировать содержание санкций.

Британская газета Financial Times писала, что в очередной, 11-й пакет антироссийских санкций ЕС могут внести семь китайских компаний, производящих микрочипы, полупроводники и другую электронную продукцию.