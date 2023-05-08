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В Абу-Даби 8 мая пройдет выездная сессия ПМЭФ — 2023

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Peter Schickert

На полях крупнейшего инвестиционного форума в Абу-Даби AIM Congress 2023 8 мая пройдет выездная сессия Петербургского международного экономического форума — 2023, написало агентство ТАСС.

В ходе дискуссии «Россия — Ближний Восток: сотрудничество во имя экономического роста и благосостояния людей» обсудят торгово-экономические отношения сторон. Во встрече примут участие представители министерств и ведомств России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Как отметил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, для России важно сохранить и приумножить точки соприкосновения интересов с ОАЭ. По его словам, на сессии в том числе обсудят наиболее выгодные для инвестиций сферы.

ПМЭФ — 2023 состоится 14 — 17 июня 2023 года на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Накануне агентство WAM написало, что ОАЭ получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), членами которой являются Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия, Иран.

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