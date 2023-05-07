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Глава Минфина США Йеллен: увеличение порога госдолга США в обход конгресса грозит кризисом

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«Газета.Ru»

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты Америки столкнутся с конституционным кризисом, если президент Джо Байден воспользуется 14-й поправкой для повышения порога госдолга в обход конгресса. Об этом сообщает Bloomberg.

«Нам не следует оказываться в ситуации, когда придется обдумывать, может ли президент продолжать выпуск долговых обязательств (без одобрения конгресса. — «Газета.Ru»). Это будет конституционный кризис» , — подчеркнула Йеллен.

Раздел четвертый 14-й поправки гласит, что «правомерность государственного долга Соединенных Штатов, санкционированного законом, включая долги, сделанные для выплаты пенсий и наград за службу при подавлении мятежа или восстания, не ставится под сомнение».

Ранее Йеллен заявила, что возможности ведомства по проведению экстраординарных мер с целью избежания дефолта заканчиваются, поскольку такие меры применяются уже несколько месяцев.

7 мая группа из 43 членов сената конгресса от Республиканской партии отказалась согласовывать повышение потолка госдолга.

По мнению сенаторов, администрация президента должна пойти на существенное сокращение государственных расходов и провести бюджетные реформы.

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