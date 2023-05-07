«Почта России» предложила взимать с маркетплейсов по 0,5% оборота в пользу своей сети

Акционерное общество «Почта России» предложила Минцифры взымать с онлайн-магазинов инфраструктурный платеж в качестве поддержки убыточной сети почтовых отделений. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение близкого к компании источника.

По словам собеседника издания, в соответствии с задумкой «Почты России», с владельцев маркетплейсов и других участников рынка e-commerce, выручка которых в год составляет от 1 млрд руб., необходимо взымать в пользу почтового оператора платеж в размере 0,5% от квартального оборота товаров.

Также организация предложила закрепить за ней статус гаранта поставщика товаров электронной коммерции на федеральном уровне, который обязуется обеспечить гражданам доступность товаров e-commerce и их гарантированную доставку на всей территории России.

В том числе инициатива поможет компании выполнять обязательства по поддержанию и функционированию работы сети почтовых отделений, которые используют для доставки соответствующих товаров.

Ранее на этой неделе пресс-служба Почта Банка сообщила, что клиенты, которые впервые оформят дебетовую карту «Моя карта» с 1 мая по 30 сентября, в течение 3 месяцев станут получать кешбэк 10% за покупки в любых продуктовых магазинах и на Почте России.