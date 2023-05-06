Аналитик Евстифеев заявил о наступлении подходящего момента для покупки валюты к отпуску

Покупать доллары и евро к летнему отпуску россияне могут уже сейчас. Об этом РИА Новости завил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

«Основными валютами, которые предпочитают покупать туристы, остаются доллары и евро. По оценке, в ближайшее время ситуация на валютном рынке не будет стремительно меняться, как в предыдущие месяцы. Поэтому приобретать доллары и евро можно уже в настоящее время, так как текущие уровни курсов выглядят нейтрально», — отметил Евстифеев.

По его словам, курс доллара летом будет на уровне 77-82 рублей, а евро будет держаться в диапазоне 84-90 рублей. Что же касается юаня, то востребованность внешнеторговых расчетов в этой валюте не влияют на популярность для проведения обычных платежей.

Он добавил, что иностранная валюта сейчас слабеет из-за того, что российский экспорт начал восстанавливаться. Нефтегазовые компании продолжают продавать топливо на азиатском рынке, поэтом экспорт будет поддерживаться и дальше.

В начале февраля криптоэксперт Евгений Каминский заявил, что в нынешней экономической ситуации надежнее хранить деньги в банке, а не вкладывать в акции, особенно не имея определенных знаний. В качестве альтернативы вкладу, специалист предложил обратить внимание на паевые инвестиционные фонды и облигации, где проценты выше банковских, однако меньше гарантий.