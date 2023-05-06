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РБК: уехавшие россияне помогли поднять ВВП Киргизии на 7% по итогам 2022 года

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Depositphotos

По итогам прошлого года объем валового внутреннего продукта (ВВП) Киргизии вырос на 7% относительно показателей 2021-го. Увеличению экономики среднеазиатской страны поспособствовал в том числе и массовый наплыв россиян в республику, сообщает РБК со ссылкой на российских предпринимателей.

По словам руководителя коммуникационного агентства из Сибири Василия Дамова, рынок труда в Киргизии открыт для россиян. Это объясняется тем, что обе страны входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Еще одним преимуществом служит тот факт, что русский язык в республике считается одним из основных как в деловом, так и общественном планах.

«Рынок работы для россиян открыт, так как обе страны входят в ЕАЭС и никаких квот не существует. Важно, что Киргизия — абсолютно русифицирована, русский здесь второй язык, на нем говорят почти все. Те, кто хочет работать, работу ищут и находят», — пояснил Дамов.

Кроме того, в апреле власти страны разработали особые условия для работы в Киргизии так называемых цифровых кочевников. Стать таковым могут и граждане России. Проект пока не заработал на полную мощность, однако уже сейчас им пользуются в том числе приехавшие в страну россияне.

«Работает пока с большим скрипом и проблемами, но работает. В руководстве страны точно следят за развитием этой сферы», — заключил Дамов.

16 февраля аналитики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) представили доклад, согласно положениям которого экономика стран Центральной Азии, включая Киргизию, будет расти самыми стремительными темпами в 2023-2024 годах. В среднем объем валового внутреннего продукта (ВВП) государств этого региона увеличится в текущем и следующем годах на 4,9% и 5,4% соответственно.

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