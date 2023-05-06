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Reuters: ЕС запланировал снизить стоимость газа за счет механизма совместных закупок топлива

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Matthias Rietschel/AP

Евросоюз (ЕС) запускает механизм совместной покупки газа, чтобы помочь странам заполнить свои хранилища к будущему отопительному сезону. Кроме того, благодаря этой мере ожидается, что цены на топливо будут снижаться. Об этом в интервью Reuters заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

«Цены, которые мы видели в прошлом году, и я бы сказал даже текущие цены, мы не можем принять в качестве новой нормы. Поэтому новая схема направлена на улучшение доступа к газовому рынку для небольших компаний и снижения цен на топливо для энергоемких отраслей европейской промышленности, включая производство удобрений и стали», — отметил Шевчович.

По его словам, уже более 60 компаний из Европы подали заявки на совместную закупку газа, а уже более 100 организаций изъявили желание стать продавцами. Поэтому, первоначальный отклик рынка превзошел все ожидания.

Он добавил, что первые сделки ожидаются в июне-июле, при этом в переговорах между компаниями ЕС не будет участвовать. В итоге, торги должны, по планам, проходить каждые два месяца. На данный момент заявки охватывают с июня 2023 года по май 2024 года.

В конце апреля в пресс-релизе Еврокомиссии сообщалось, что страны ЕС запустили процесс совместных закупок газа для подготовки к зимнему отопительному периоду. Данный механизм получил название AggregateEU, он необходим в том числе для экономии денежных средств на закупках энергоресурсов.

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