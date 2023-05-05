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Песков: передача активов иностранных компаний Росимуществу зависит от конкретных случаев

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Антон Денисов/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам в ходе брифинга, что решение о переходе активов иностранных компаний под временное управление Росимущества зависит от конкретных случаев.

«Это зависит от конкретных ситуаций. Каждая конкретная ситуация рассматривается в отдельности», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах при изъятии российских активов за рубежом. Указом был утвержден перечень иностранных активов, которые переходят во временное управление Росимущества. В него в том числе вошли принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% «Фортума», а также 83,73% акций, владельцем которых является Fortum Holding B.V.

5 мая финская энергетическая корпорация Fortum сообщила, что официально уведомила администрацию президента России, что не согласна с передачей своей российской «дочки» — ПАО «Фортум» — во временное управление Росимуществу и намерена защищать свои права в соответствии с международным законодательством.

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