«Ведомости»: продажи сидра в России в январе-марте выросли на 30%

Розничные продажи сидра, медовухи и пуаре (грушевого сидра) в январе-марте 2023 года выросли на 30% в годовом выражении и достигли 2,05 млн дал. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на данные Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). Динамику газете подтвердили и в аналитической компании NielsenIQ.

Эксперты, опрошенные газетой, считают, что тенденция обусловлена эффектом низкой базы – небольшим объемом производства этого напитка в целом, на фоне которого и получаются двузначные цифры роста. В то же время потребители стали переходить на более натуральные напитки, к которым относится и сидр, следует из статьи.

Директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов рассказал, что массовый потребитель активно покупает сидр, а производители стараются удовлетворить его пожелания и активно осваивают этот сегмент. По его словам, в конце прошлого года о начале производства такого напитка заявили «Очаково» и «Союз-вино».

Ранее сообщалось, что большинство россиян в течение 2022 года не изменили привычки и не стали пить и курить больше или меньше.