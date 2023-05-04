Глава МВФ Георгиева предупредила о риске раскола мира на враждующие экономические блоки

В настоящее время риски распада глобализированной экономики на отдельные враждующие между собой блоки растет. При этом подобный сценарий окажется вредным для подавляющего большинства стран, приводит слова главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой РИА Новости.

«После десятилетий развития глобальной интеграции, существует растущий риск того, что мир может расколоться на враждующие экономические блоки. Этот сценарий окажется вредным для каждого, включая население в Европе», — предупредила Георгиева в ходе выступления на форуме в Брюсселе.

По ее словам, риски фрагментации глобальной системы на отдельные блоки будут увеличиваться одновременно с периодом роста мировой экономики темпами ниже «исторических стандартов». При этом текущую ситуацию на мировом рынке уже следует считать «опасным моментом в истории».

1 мая глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о постепенном отказе ряда стран от использования американского доллара во внешних расчетах. При этом данное обстоятельство не должно вызывать опасений, так как в обозримом будущем ни одна из действующих ныне валют в обозримом будущем не сможет оказать достойную конкуренцию денежной единице США и забрать у доллара статус ведущей резервной валюты.