Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Поток зарубежных путешественников в Россию вырос на 17% в первом квартале

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

На фоне общего тренда на восстановление туризма после пандемии коронавируса въездной турпоток в России вырос на 17% по итогам первого квартала 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные погранслужбы ФСБ.

За первый квартал этого года иностранные граждане суммарно совершили 3,27 млн поездок в Россию, из которых 67,7 тыс.— с целью туризма. Это больше год к году на 17,6% и 17,3% соответственно. От показателя допандемийного 2019 года общее количество въездных поездок за первый квартал отстает на 48,9%, с целью туризма — на 85,6%.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что такая ситуация будет сохраняться и в летний сезон, то есть въездной турпоток может восстановиться лишь на 10-15% от допандемийных показателей. При этом основной турпоток будет формироваться туристами из Китая, Турции, Индии, Ирана.

При этом россияне в первом квартале совершили за рубеж 4,9 млн поездок, из которых 1,7 млн — с целью туризма. По сравнению с тем же периодом 2022 года показатели подскочили на 26,6% и 46,8% соответственно. Аналитики посчитали, что россияне чаще всего в первом квартале посещали Турцию (653,4 тыс. турпоездок), а второе место досталось ОАЭ (492,8 тыс. турпоездок). Замыкает тройку Таиланд с показателем 410,8 тыс. туристических поездок. Поэтому, вполне вероятно, именно эти направления будут точками роста рынка в этом году.

Ранее в четверг эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин заявил, что для более экономного отдыха в Турции россиянам лучше брать туры, а не снимать жилье и прилетать в страну самостоятельно. По его словам, это позволит сэкономить на перелете, трансфере и проживании.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях