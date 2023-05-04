Поток зарубежных путешественников в Россию вырос на 17% в первом квартале

На фоне общего тренда на восстановление туризма после пандемии коронавируса въездной турпоток в России вырос на 17% по итогам первого квартала 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные погранслужбы ФСБ.

За первый квартал этого года иностранные граждане суммарно совершили 3,27 млн поездок в Россию, из которых 67,7 тыс.— с целью туризма. Это больше год к году на 17,6% и 17,3% соответственно. От показателя допандемийного 2019 года общее количество въездных поездок за первый квартал отстает на 48,9%, с целью туризма — на 85,6%.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что такая ситуация будет сохраняться и в летний сезон, то есть въездной турпоток может восстановиться лишь на 10-15% от допандемийных показателей. При этом основной турпоток будет формироваться туристами из Китая, Турции, Индии, Ирана.

При этом россияне в первом квартале совершили за рубеж 4,9 млн поездок, из которых 1,7 млн — с целью туризма. По сравнению с тем же периодом 2022 года показатели подскочили на 26,6% и 46,8% соответственно. Аналитики посчитали, что россияне чаще всего в первом квартале посещали Турцию (653,4 тыс. турпоездок), а второе место досталось ОАЭ (492,8 тыс. турпоездок). Замыкает тройку Таиланд с показателем 410,8 тыс. туристических поездок. Поэтому, вполне вероятно, именно эти направления будут точками роста рынка в этом году.

Ранее в четверг эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин заявил, что для более экономного отдыха в Турции россиянам лучше брать туры, а не снимать жилье и прилетать в страну самостоятельно. По его словам, это позволит сэкономить на перелете, трансфере и проживании.