Запасы нефти в США за неделю сократились на 1,3 млн баррелей

Запасы нефти в США без стратегических резервов сократились за неделю на 1,3 млн баррелей, до 459,6 млн баррелей. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства энергетики Соединенных Штатов.

Отмечается, что коммерческие запасы по сравнению с прошлой неделей сократились на 0,3%. По данным аналитиков, снижение прогнозировалось на уровне 1,1 млн баррелей.

26 апреля сообщалось, что запасы нефти США снизились за неделю на 5,1 млн баррелей, до 460,9 млн баррелей.

Ранее сообщалось, что стратегический резерв нефти США сократился до 369,6 млн баррелей, что является минимальным значением с ноября 1983 года. Отмечается, что в ноябре 1983 года показатель нефтяного резерва США также составлял 369,6 млн баррелей. При этом за прошедшую неделю показатель сократился на 1,6 млн баррелей.

3 апреля министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) подтвердил текущие условия сделки по сокращению добычи и отметил, что дополнительное сокращение ряда стран альянса, включая Россию, до конца 2023 года составит 1,66 млн баррелей в сутки. Все меры ОПЕК+ в совокупности означают сокращение добычи на 3,66 млн баррелей в сутки, что составляет 3,7% глобального спроса.