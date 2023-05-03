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Норвегия нарастит объем добычи нефти и газа в Баренцевом море

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Depositphotos

Нефтяные компании из Норвегии собираются разработать новые месторождения сырья в Баренцевом море, что позволит стране оставаться ключевым поставщиком нефти в Европу, написало агентство Bloomberg.

По информации издания, в водах Баренцева моря находится 60% неизведанных запасов нефти и газа Норвегии. До сих пор норвежские бизнес и власти не торопились с наращиванием добычи нефти в водах Арктики из-за сложных климатических условий, для преодоления которых необходимо вложить значительный объем инвестиций.

Позиция поменялась после 24 февраля 2023 года. Правительство призвало компании как можно активнее осваивать воды Арктики. В 2023 году кабмин выдаст лицензии на разведывательные работы на 92 участках, 78 из которых — в Баренцевом море.

У Норвегии в Баренцевом море уже есть два месторождения, из которых страна добывает нефть и газ, — Goliat и Snohvit. В том районе проведение работ представляет меньшую сложность, поскольку в тех местах воды круглый год остаются свободными ото льда благодаря Гольфстриму.

Во второй половине апреля пресс-служба министерства нефти и энергетики Норвегии сообщила о планах Осло национализировать большую часть своей сети газопроводов после истечения срока действия существующих концессий.

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