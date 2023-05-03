Российский бизнес французского холдинга Danone может купить группа компаний «Агранта»

Группа компаний из области сельского хозяйства «Агранта» бизнесмена Сергея Бачина может приобрести российский бизнес французского производителя молочных продуктов Danone. Об этом написало агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение источника на молочном рынке

Как написало агентство, заинтересованность в сделке также подтвердили в пресс-службе компании Бачина. Там отметили, что «Агранту» больше, чем покупка заводов, интересует сохранение брендов, выпускаемых французским холдингом.

«Основная ценность активов любого бизнеса — сильные бренды. Важно их сохранение и продолжение развития производства молочной продукции в России», — отметили в пресс-службе компании.

В первой половине февраля газета «Коммерсантъ» написала, что Danone запланировала передачу своих российских активов другим инвесторам — с правом обратного выкупа.

В начале апреля газета «Известия» со ссылкой на источник сообщила о намерении Danone отказаться от некоторых брендов в России. В частности, речь идет об Activia, Alpro, Actimel.