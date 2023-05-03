Экономист Беляев заявил о возможном возвращении курса доллара к 60 рублям

Курс доллара сможет вернуться к 60 рублям при условии, если Россия сможет улучшить свое положение в экономике или ситуация в США резко ухудшится. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Для возвращения доллара к 60 нужно, чтобы положение экономики США радикально ухудшилось или чтобы российская экономика более динамично двигалась по линии эффективности и показывала успехи», — отметил Беляев.

По его словам, ситуация может произойти абсолютно любая. Однако маловероятно, что шоковый момент, когда доллар был по 50-60 рублей, сможет снова повториться.

Он добавил, что сейчас экономика США переживает не самый лучший период. До банковского краха достаточно далеко, но многие организации начали терять устойчивость и банкротятся. Все это происходит из-за слишком высокой ключевой ставки. В любом случае, своеобразный пьедестал под долларом начал шататься, а его сфера действия в мировой экономике начинает сокращаться.

2 мая управляющий директор, M.I. Achkasov & Co Максим Ачкасов заявил, что индекс доллара, отражающий курс доллара к корзине валют шести стран, уже через один-два месяца может пробить вниз уровень в 100 пунктов, а общее падение показателя может составить 20%.