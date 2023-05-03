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«Росконгресс» спрогнозировал рекордный объем импорта товаров в Россию в 2023 году

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Depositphotos

Объем импорта товаров в Россию постепенно восстанавливается после сокращения на 7,8% в 2022 году и по итогам 2023 года может побить рекорд 2021 года. Такой прогноз содержится в докладе «Росконгресса» «Перспективы рубля: новый фактор и желанный юань», написало агентство РИА Новости.

В соответствии с данными доклада, в первом квартале (январь — март) 2023 года внешнеторговый профицит составил $29 млрд, что втрое меньше относительно аналогичного периода 2022 года.

«Здесь действуют два фактора: объем импорта — который по итогам 2022 года уменьшился на 7,8% — восстанавливается. И, возможно, в этом году превысит рекордные значения 2021 года, если результаты января 2023 окажутся статистической аберрацией», — сказано в документе.

В 2021 году объем закупок товаров Россией у других государств увеличился на 26,5% по сравнению с 2020 годом и достиг восьмилетнего рекорда, составив $296,1 млрд. Экспорт в тот же период достиг $493,3 млрд, увеличившись на 45,7% относительно 2020 года.

На этой неделе старший экономист ‎Института Банка Финляндии по изучению развивающихся экономик (BOFIT) Хели Симола сообщила, что товарооборот Финляндии и России упал до минимума 1999 года — ниже €150 млн.

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