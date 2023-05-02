«Лукойл» снизил прибыль в первом квартале из-за падения экспортных цен на нефть

Чистая прибыль «Лукойла» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) снизилась до 104,3 млрд рублей в первом квартале 2023 года. Это почти на 22% меньше по сравнению с показателем января-марта прошлого года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на отчет компании.

«Выручка «Лукойла» снизилась в январе-марте на 37% – до 455,8 млрд рублей Себестоимость продаж упала почти на 42% до 309,6 млрд рублей, прибыль до налогообложения – на 20% до 128,6 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Также в издании отмечают, что «Лукойл» пока не публиковал данные по добыче нефти в I квартале. При этом, согласно отчету компании, в 2022 году добыча нефти «Лукойла» выросла на 7,1% к уровню предыдущего года до 85 млн т (без учета иракского проекта «Западная Курна–2»).

«Экспорт нефти в 2022 г. увеличился на 14,1% и составил 35,4 млн т. Рост экспорта компания объяснила увеличением поставок на собственные НПЗ в Европе в связи с увеличением загрузки заводов. Объем реализации нефти за рубежом при этом, по данным компании, снизился на 48,8% до 47,6 млн т, что связано со «снижением объемов трейдинга ресурсом третьих лиц», — отмечается в материале.

В издании напомнили, что с 5 декабря 2022 года Евросоюз ввел эмбарго на морские поставки нефти из России. Одновременно с этим начал действовать предельный уровень (потолок) цен на российскую нефть – $60/барр. По мнению эксперта аналитического центра ИнфоТЭК Валерия Андрианова, «Лукойл» поставляет нефть на экспорт по цене ниже установленного потолка. Он также допускает, что компания при этом продает часть объемов сырья с привязкой к потолку.

Андрианов отметил, что «Лукойл» может использовать свое трейдинговое подразделение Litasco, которое выступает единым оператором международной торговли компании и осуществляет все поставки и трейдинговые операции группы за пределами России, для обхода запрета российским компаниям продавать нефть по контрактам, в которых есть привязка к потолку цен.

«В октябре 2022 г. Bloomberg сообщил, что «Лукойл» планирует разделить Litasco на две компании. При этом одна должна была работать в Дубае, а другая – в Швейцарии», — приводятся слова эксперта в материале.

Андрианов считает, что таким образом компания могла продавать свою нефть через дубайское подразделение, соблюдая требования российских властей, а через швейцарское подразделение без такого соблюдения. Он также подчеркнул, что в постановлении правительства РФ предусмотрен мониторинг экспортных цен на нефть, но он не устанавливает механизма, который бы заставлял компании соблюдать требования властей.