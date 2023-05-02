Во Франции порекомендовали ограничить рейсы авиакомпаний Китая в связи с дружбой с Россией

Крупнейшая французская авиакомпания Air France призвала власти Франции снизить количество рейсов китайских авиакомпаний в республику из-за дружбы с РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В материале отмечается, что руководство авиаперевозчика подозревает авиакомпании Китая в использовании «несправедливых преимуществ» так как, в отличие от европейских, они могут пролетать над территорией России.

По информации агентства, Air France заинтересована в том, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон внедрил налоги или иные меры, которые позволят создать аналогичную базу затрат между Air France и китайскими авиаперевозчиками.

«Должны быть равные условия. <...> Сейчас имеет место искажение конкуренции, которое надо учесть», — говорится в статье.

Отмечается, что до пандемии коронавируса Air France выполнял 32 рейса в неделю в КНР, а в настоящее время — одно направление шесть раз в неделю.