Reuters: доходы Казахстана от экспорта нефти в прошлом году выросли более чем на 50%

Доходы Казахстана от экспорта нефти в прошлом году выросли на 50%. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на данные Бюро национальной статистики Казахстана.

По данным бюро, в 2022 году Казахстан экспортировал 65 млн тонн нефти на $46,8 млрд. В 2021 году показатель был на уровне $31 млрд. При этом налоговые поступления от экспорта нефти увеличились более чем вдвое — до $13,87 млрд против $6,11 млрд годом ранее. Увеличение поступлений связано с ростом цен на казахстанскую экспортную нефть марки KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil) с $473 за тонну в 2021 году до $720 в 2022-м, пишет Reuters. Как говорится в публикации, рост продолжился и в этом году.

Несколько государств, являющихся участниками соглашения ОПЕК+, начали с 1 мая добровольное сокращение добычи нефти, которое продлится до конца нынешнего года. При этом общий объем снижения производства должен составить 1,66 млн баррелей в сутки.

О намерении дополнительно ограничить добычу объявили Саудовская Аравия, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман, Габон и ОАЭ. Россия продлила до конца года действовавшее до конца июня решение о сокращении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки от средних февральских значений.