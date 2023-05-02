Стоимость нефти марки Brent упала ниже $77 за баррель впервые с 27 марта

Стоимость июльских фьючерсов на нефть эталонной североморской марки Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 3%. Показатель во вторник на торгах опускался ниже $77 за баррель, следует из данных площадки.

По состоянию на 17:09 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,32%, до $76,66 за баррель, впервые с 27 марта опустившись ниже $77. Июньские фьючерсы на WTI дешевели на 3,62%, до $72,94.

16 апреля российское правительство предложило с июня 2023 года начать расчеты экспортных пошлин на отечественную экспортную нефть Urals с учетом не только ее цены, но и стоимости Brent, ограничив при этом размер скидки на российскую нефть.

Во второй половине февраля Совет Федерации поддержал закон об ограничении скидки на Urals по отношению к Brent с 1 апреля для расчета нефтяных налогов.

5 декабря в действие вступила договоренность Евросоюза, стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралии о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.