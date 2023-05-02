В ФРГ зафиксировали сильнейшее за 29 лет падение продаж продуктов питания

Совокупный реальный оборот организаций розничной торговли Германии снизился в марте 2023 года на 10,3% по сравнению с февралем 2022 года. Это стало самым существенным падением показателя с 1994 года, сообщил сообщил со ссылкой на заявление Федерального статистического ведомства ФРГ.

«Речь идет о самом резком снижении объемов оборота с 1994 года, когда начали проводиться подобные наблюдения», — следует из отчета.

Основной причиной этому стал «существенный рост цен на продукты питания — на 22,3% в годовом выражении», говорится в документе. В ведомстве также обратили внимание на то, что цены на продукты питания «росли в три раза быстрее» общей инфляции.

Во вторник телеканал Sky News сообщил, что годовые темпы прироста цен на продовольствие в Великобритании в апреле этого года составили рекордные 15,7%.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в пятницу заявила, что регулятор не ожидает двузначной инфляции в 2023 году, но при фиксации признаков роста цен может повысить ключевую ставку. В пятницу она в пятый раз была сохранена на уровне 7,5% годовых.