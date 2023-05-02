«Ъ»: разработчикам софта в России могут ограничить рост цен

Минцифры и отечественные разработчики софта должны до конца мая подписать хартию, согласно которой участники рынка не смогут поднимать цены на свою продукцию более чем на 15% плюс индекс потребительских цен Росстата в год. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на проект «Ценовой хартии социально-ответственного IT-бизнеса».

Из хартии следует, что в условиях «стоящей перед государством, экономикой и IT-отраслью задачи достижения национального цифрового суверенитета» российские разработчики софта будут добровольно ограничивать рост цен на свои продукты. Максимальный порог установят по следующей формуле: цена на программный продукт на ту же дату прошлого года, скорректированная с учетом годового индекса потребительских цен Росстата, плюс 15%.

Участники рынка сошлись во мнении, что новая инициатива правильная, так как в текущих экономических условиях необходим разумный рост цен, который заложен в новой хартии. В краткосрочной перспективе это поможет наладить баланс покупательской способности и прибыли. Однако регулирование рынка в срок до 2028 является избыточным, так как лучше после становления основных игроков вернуться к механизмам рынка.

Однако собеседники издания в отрасли заявили, что рынок на самом деле против этой инициативы, но ее все равно хотят принять. То есть, в текущих условиях госкомпании не смогут тратить много средств на развитие софта, так как им придется сдерживать цены. Это, в свою очередь, приведет к серьезному замедлению в развитии отрасли.

В конце апреля газета «Ведомости» со ссылкой на презентацию директора АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» (ЦКИТ) Ильи Массуха писала, что госзакупки российского программного обеспечения в денежном выражении за 2022 год впервые превысили объем закупок иностранного софта.