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Bloomberg: регулятор США призвал JPMorgan участвовать в покупке проблемного банка First Republic

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Mike Segar/Reuters

Руководство Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) призвало несколько финансовых групп, а также крупные организации, включая JPMorgan и PNC, поучаствовать в покупке банка First Republic после падения стоимости его акций на 97% с начала 2023 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

First Republic Bank стал третьей крупной инвестиционной организацией на внутреннем рынке США, которая в этом году столкнулась с финансовыми трудностями. До этого риску банкротства в марте текущего года подверглись американские Silicon Valley Bank и Signature Bank из-за массового оттока вкладчиков на фоне недостаточного уровня финансирования, уточняется в статье.

«Федеральная корпорация по страхованию вкладов попросила банки, в том числе JPMorgan Chase & Co., PNC Financial Services Group Inc., US Bancorp и Bank of America Corp., подать окончательные заявки на покупку First Republic Bank к воскресенью <....> Регулятор обратился к финансовым организациям с просьбой указать интерес, в том числе предлагаемую цену и предполагаемую стоимость для фонда страхования вкладов агентства», — говорится в материале.

29 апреля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что First Republic Bank в США могут передать под внешнее управление из-за финансовых проблем. По мнению представителей Федеральной корпорации по страхованию вкладов США (FDIC), положение банка за последнее время резко ухудшилось и «больше нет времени на его спасение через частный сектор».

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