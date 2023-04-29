Прокуратура Франции ведет расследование в российском филиале Auchan в связи с коррупцией

Российская «дочка» компании Auchan стала объектом расследования во Франции по подозрению в коррупции. Об этом сообщает французская газета Le Figaro со ссылкой на источник в судебных инстанциях.

Согласно информации издания, финансовая прокуратура Франции с марта 2020 года ведет расследование в отношении российского филиала компании Auchan «по подозрению в подкупе иностранного должностного лица, коррупции со стороны физического лица, соучастии и сокрытии этих преступлений».

В статье указывается, что в тот же период были проведены обыски, нацеленные на обнаружение коррупционной схемы в российском подразделении Auchan, но каких-либо результатов они не дали.

Ранее сообщалось, что торговая сеть «Ашан» продолжает работать в России и не планирует ничего менять в своей стратегии.