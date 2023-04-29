Инвестор Сидоров: курс евро в мае наверняка превысит 90 рублей на фоне роста дефицита бюджета России

По итогам мая текущего года курс евро с большой долей вероятности превысит отметку 90 рублей за единицу. Подобная динамика будет обусловлена растущим дефицитом федерального бюджета России на фоне снижения доходов от экспорта нефти в азиатские страны, приводит слова частного инвестора, основателя «Школы практического инвестирования» Федора Сидорова газета «Московский комсомолец».

Официальный курс евро от Центробанка (ЦБ) на 29 апреля составил 88,37 руб. Для сравнения, накануне этот показатель находился на отметке 90,2 руб. По словам Сидорова, в настоящее время есть определенные риски, что азиатские покупатели российской нефти начнут снижать объемы импорта из-за опасений попадания под вторичные санкции западных стран.

«Индия, например, сейчас начинает контролировать процесс перечисления средств через местные банки: сделки должны соответствовать условиям «потолка» цен, введенного Западом. Сокращение доходов от продажи нефти будет способствовать росту дефицита бюджета, а для его наполнения опускать курс рубля придется. В мае доллар пойдет в рост и может достичь уровня 83-85 рублей, а евро наверняка превысит отметку 90 рублей за единицу», — заключил он.

29 апреля аналитик компании TeleTrade Владимир Ковалев допустил рост курса американского доллара до 85 рублей по итогам мая текущего года. На динамику могут повлиять ряд факторов. Среди ключевых — повышение ключевой ставки руководством Федеральной резервной системы (США) до 5,25%, а также рост дефицита федбюджета России.