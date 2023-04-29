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Nikoliers: доля нераспроданного жилья в Санкт-Петербурге выросла до 36% по итогам первого квартала

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Доля нераспроданного жилья на первичном рынке недвижимости Санкт-Петербурга достигла уровня 36%. По итогам первого квартала текущего года этот показатель увеличился на 13%, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Nikoliers.

По состоянию на конце марта, на первичном рынке недвижимости Санкт-Петербурга в продаже находились 41,5 тыс. квартир в строящихся домах общей площадью 2,1 млн квадратных метров. Этот показатель вырос на 24% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. Большая часть предложения пришлась на сегмент комфорт-класса (70%), меньшая — на бизнес- и премиум-класс (24% и 6% соответственно), уточняется в заметке.

«Доля квартир, не проданных на первичном рынке Петербурга к завершению строительства домов, выросла до 36%. За первый квартал 2023 года доля нереализованного жилья выросла на 13%. Покупательского спроса не хватает на существующий объем предложения», — говорится в материале.

28 апреля глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина назвала рост цен на первичное жилье одной из причин затоваренности на российском рынке недвижимости. В результате этого появились большие запасы непроданного жилья в части российских регионов.

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