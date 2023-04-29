Минфин подготовил законопроект о разовом взносе компаний в бюджет на 300 млрд рублей

В Министерстве финансов (Минфине) подготовили законопроект о разовом взносе представителей крупного российского бизнеса в федеральный бюджет. Ведомство уже направило данную инициативу на согласование и в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), приводит слова министра финансов Антона Силуанов агентство «Прайм».

17 февраля Силуанов заявил, что власти рассчитывают получить с представителей крупного бизнеса около 300 млрд рублей в федеральный бюджет. Денежные средства должны поступить в госказну с помощью разового взноса, или так называемого windfall tax. 28 апреля он уточнил, что Минфин не допускает точечных изменений разового платежа в бюджет для отдельных компаний.

«Мы уже договорились. Сегодня мы направляем законопроект в ведомства на согласование и в РСПП. Законопроект будет внесен в правительство в ближайшее время. Сбор построен таким образом, что взнос составит 10% (от сверхприбыли компаний за предыдущие года — «Газета.Ru») с уплатой в 2024 году, 5% — в этом», — заявил Силуанов.

Таким образом, если компании захотят сэкономить денежные средства, есть опция внести обеспечительный платеж в размере 5% в этом году. При этом данный платеж будет вычтен из налога в следующем году, заключил он.