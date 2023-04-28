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Набиуллина: торговля акциями компаний ВПК недружественных стран будет запрещена в РФ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что торговля акциями компаний оборонного комплекса из недружественных стран будет запрещена в Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, такая ситуация может повлечь и делистинг. Набиуллина подчеркнула, что один из вопросов, который планируется решать, состоит в том, как люди, купившие подобные ценные бумаги, смогут из них выходить. Эта проблема требует доработки, утверждает глава ЦБ.

Ранее Набиуллина заявила, что угрозы для финансовой стабильности в мировой экономике все еще сохраняются и это может грозить давлением на ее глобальный рост.

Также глава ЦБ заявила, что инфляция в РФ закрепится на целевом уровне вблизи 4% только в 2024 году.

Накануне вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявлял, что прогноз Министерства экономического развития по инфляции в России на 2023 год в 5,3% является «достаточно взвешенным». При этом в стране по-прежнему существуют проинфляционные риски, однако до их реализации на внутреннем рынке дело пока не дошло.

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