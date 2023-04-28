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Рост экономики еврозоны замедлился до 1,3% в первом квартале 2023 года

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Рост ВВП 20 стран еврозоны в первом квартале 2023 года замедлился до 1,3% в годовом выражении. Об этом сообщается на сайте европейского статистического агентства Евростат.

Годовой показатель роста экономики за четвертый квартал 2022 года был равен 1,8%, в квартальном выражении была нулевая динамика.

По данным ведомства, экономика стран Евросоюза (ЕС) в первом квартале 2023 года поднялась на 1,3% в годовом выражении. А вот в четвертом квартале рост был на уровне 1,7%.
Согласно данным Евростата, по итогам 2021 года совокупная экономика стран еврозоны и ЕС выросла на 5,3%.

Ранее в пятницу ТАСС со ссылкой на данные доклада аналитиков Международного валютного фонда (МВФ) сообщил, что инфляция в европейских странах может оставаться на высоком уровне дольше, чем ожидалось. Это произойдет в том случае, если биржевые цены на газ и другие энергоносители будут демонстрировать значительный рост.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты сообщило, что по мере роста финансовых проблем на фоне энергетического кризиса страны Восточной Европы стали чаще обращаться за займами на международные долговые рынки. С начала текущего года государства региона заняли в общей сложности почти $32 млрд — втрое больше, чем за аналогичный период 2022-го.

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