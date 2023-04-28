Эксперт Сидоров предрек незначительное ослабление рубля в ближайшее время

Российская валюта в ближайшее время может немного просесть, заявил в беседе с RT частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров. Он также отметил, что внешнеэкономический фон «остается умеренно негативным».

«Здесь главным образом чувствуется влияние банковского сектора США, на который нефтяные котировки обычно реагируют более заметно. Плюс первые майские выходные. Так что мне видится незначительное проседание рубля к доллару и евро, но в коридоре не более 40 копеек», — пояснил эксперт.

Он добавил, что впереди период уплаты основных налогов, поэтому экспортеры сейчас активно продают валюту. Вероятность того, что кто-то начнет искусственно обрушивать курс рубля невелика, заключил Сидоров.

Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов высказал мнение, что курс валют в мае будет находиться на уровне 78–83 руб. за доллар США и 88–93 руб. за евро. Эксперт также считает, что рост стоимости нефти на мировых рынках может привести к более заметному укреплению российской денежной единицы.