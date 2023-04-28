Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 11 апреля

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 89 рублей впервые с 11 апреля, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 11:29 мск, курс евро терял 0,82% и находился на уровне 88,9875 рубля.

В ближайшие дни рубль продолжит умеренно дешеветь, если не улучшится ситуация на нефтяном рынке, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Этому, по его словам, будет способствовать окончание периода налоговых платежей экспортеров.

Эксперт отметил, что в таком случае рубль может сохранить нисходящую динамику и подешеветь до 83,5 руб. за доллар США и обновить годовой максимум данной валютной пары.

Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов высказал мнение, что курс валют в мае будет находиться на уровне 78–83 руб. за доллар США и 88–93 руб. за евро. Эксперт также считает, что рост стоимости нефти на мировых рынках может привести к более заметному укреплению рубля.