МВФ: российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем ожидалось

Экономика России оказалась более устойчивой к санкциям и торговым ограничениям, введенными западными странами, чем прогнозировалось. При этом по итогам текущего года, как ожидается, объем валового внутреннего продукта (ВВП) страны вырастет на 0,7%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные доклада аналитиков Международного валютного фонда (МВФ).

«Российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем изначально ожидали многие эксперты. После резкого падения во II квартале прошлого года экономика серьезно восстановилась в III и IV кварталах, сократив спад производства за 2022 год до 2,1%», — говорится в материале.

Однако негативные последствия от санкций могут сказаться на экономике России уже в текущем году. Основной причиной станет «резкое» снижение налоговых поступлений в федеральный бюджет страны на фоне падения биржевых цен на ключевую экспортную продукцию РФ — нефть и газ, заключается в статье.

27 апреля председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что Россия смогла избежать жестких последствий санкций благодаря слаженным действиям руководства местного Центробанка (ЦБ). При этом ключевую роль в этом сыграла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, которая «хорошо разбирается в своем вопросе».