«Ъ»: Microsoft пытается остаться на российском рынке

Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные данные.

«Ряд российских представительств международных компаний с начала года начали получать <...> предложения Microsoft о продолжении сотрудничества», — пишет издание со ссылкой на источник.

По данным собеседника газеты, Microsoft не хочет терять российский рынок, не закрывает юрлицо в Российской Федерации и старается найти способы продолжить поддержку программного обеспечения и его обновления.

Всего, по данным газеты, письма с предложением продлить лицензии на софт получили около 1 тыс. организаций.

Вместе с тем ранее сообщалось, что Microsoft остановила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в России.