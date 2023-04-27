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Путин: мировые цены на природный газ будут расти

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Российский лидер Владимир Путин полагает, что мировые цены на природный газ будут расти. Его цитирует РИА Новости.

В настоящее время Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в церемонии первой поставки ядерного топлива на АЭС «Аккую» в прямом эфире. Электростанцию строит российская госкорпорация «Росатом».

Ранее Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным, были обсуждены турецко-российские отношения и региональные вопросы. Также Эрдоган предложил российскому коллеге создать рабочую группу по Украине.

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