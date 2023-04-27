Путин: от санкций на экспорт российских удобрений страдают развивающиеся рынки

Президент России Владимир Путин заявил, что от санкций на экспорт российских удобрений страдают развивающиеся рынки. Об этом он сообщил на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым, передает ТАСС.

«Те, кто вводили санкции, они вводили санкции против нас, но больше всего ущерба получили развивающиеся рынки Африки, Латинской Америки, Азии», — заявил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение по предложениям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша будет принято по итогам межведомственных консультаций. Заявление было сделано дипломатом на брифинге 27 апреля.

До этого Захарова сообщила, что предложения Гутерриша по зерновой сделке были доложены Путину.

26 апреля дипломат Гатилов указал на отсутствие прогресса в выполнении российской части зерновой сделки. Представитель МИД отметил, что Россия готова ко всем сценариям в случае непродления зерновой сделки.