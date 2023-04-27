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Минфин сообщил, что Россия почти отказалась от международных расчетов в долларах

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Владимир Баранов/РИА Новости

Российские компании почти полностью отказались от международных расчетов в долларах США. Об этом написал РБК со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

«Я думаю, что ни для кого не секрет, что расчеты «рубль — доллар» трансграничные практически… я бы сказал, что их нет. [Есть] отдельно взятые эпизоды, которые изредка происходят, — с точки зрения системных, их нет», — отметил Моисеев.

Моисеев объяснил это сразу несколькими факторами, в том числе блокировкой российских счетов за рубежом. Среди других причин – долгая проверка платежей на предмет соответствия санкциям и нежелание использовать валюту, которая просто не может дойти до адресата.

27 апреля сообщалось, россияне на фоне санкций стали активно открывать карты для оплаты за границей. Уже у 25% участников опрос а к конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0». есть такие карты.

13 апреля стало известно, что в период с марта 2022 года по март 2023-го граждане России пытались незаконно вывезти в зарубежные страны более 1 млрд рублей.

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