Президент России Владимир Путин наделил правительство полномочиями делать исключения из специальных экономических мер в отношении Украины, введенных в 2018 году. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, правительство РФ сможет выдавать временные разрешения на «неприменение специальных экономических мер», введенных в отношении Украины в 2018 году.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационным политике, технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что президент настроил российский парламент на конструктивную созидательную работу.

Он добавил, что в 90-х годах Госдума представляла собой «сборную солянку». Зачастую парламент вступал в открытый конфликт с исполнительной властью, а сейчас в ней заседают профессиональные законодатели и политики.