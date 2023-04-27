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ТАСС: число сотрудников «Яндекс» за рубежом утроилось в 2022 году

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Количество сотрудников «Яндекс» за рубежом выросло втрое за 2022 год и составило 1727 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании.

По информации агентства, в конце 2021 года число работающих сотрудников «Яндекс» за рубежом составляло 607 человек. Согласно документам компании, количество работников за границей зависит от числа сотрудников в штате.

У «Яндекса» есть офисы в Нидерландах, Швейцарии, Чехии, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Израиле, Шанхае, Сербии, Турции. Работники компании имеют гибридный режим работы: два-три дня они приходят в офис, в остальные дни могут работать из дома. При этом они могут выбирать любой офис «Яндекс» в России и в мире.

Ранее в пресс-службе российской компании сообщали, что «Яндекс» выкупил оставшуюся долю сервиса такси Uber в совместном бизнесе за $702,5 млн. Стороны получили одобрение регуляторов.

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