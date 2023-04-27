Юрист Виноградов назвал ошибки в расчетах возможной причиной маленькой пенсии

Член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что пенсия может оказаться слишком маленькой из-за ошибки в расчетах.

По словам эксперта, виноват в этом можетбытьй недобросовестный работодатель, который не платил взносы за сотрудника.

«Если такой факт будет установлен, работнику или пенсионеру следует сразу же обратиться в Соцфонд и одновременно в прокуратуру», — сказал Виноградов, добавив, что после подтверждения, стаж и пенсионные выплаты будут пересчитаны.

Специалист пояснил, что бывают и технические ошибки в документах. В частности, в системе Социального фонда неверно указаны данные работника. Проверить эту информацию можно на сайте Госуслуг или в офисе фонда. Если в данных есть ошибка, то необходимо подать заявление на ее исправление. По словам Виноградова, некоторые положенные надбавки к пенсии выплачивают после подачи заявления. Эксперт подчеркнул, что сделать это необходимо как можно скорее, так как взыскать недоплату за прошлое время нельзя.

Юрист подытожил, что для того, чтобы избежать подобной ситуации, нужно знать свои права, следить за состоянием индивидуального счета и вовремя исправлять ошибки.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский перечислил ряд выплат в России, которые можно получить только после самостоятельной подачи документов.