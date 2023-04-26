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Стоимость биткоина за день выросла на 6% и превысила $29 тысяч

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freepik.com

Цена первой криптовалюты в мире — биткоина — в ходе торгов 26 апреля выросла на 6% и превысила $29 тыс. за монету. Это следует из данных биржи Binance.

Как сообщила «Лента.ру», рост стоимости биткоина фиксируется на фоне падения фондового рынка США из-за опасений инвесторов насчет нового банковского кризиса.

Они начались на фоне обнародованных проблем крупного банка Штатов First Republic. После сообщения его акции упали на 50%. Банк опубликовал результаты первого квартала года, по которым объем депозитов в нем снизился более чем на 40% и составил $104,5 млрд в конце данного периода.

По мнению других экспертов, рост стоимости биткоина может быть связан с прогнозами по денежно-кредитной политике и Федеральной резервной системы США. Инвесторы больше уверены в том, что ФРС прекратит ужесточение монетарной политики, в противном случае волатильность в банковском секторе усилится.

Во второй половине марта в пресс-службе Банка России сообщили, что российские домохозяйства, в распоряжении которых есть вложения в криптовалюте, в среднем имеют 17,5 тыс. руб. в этом виде активов.

В первой половине марта американский инвестор, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки призвал покупать биткоин в ожидании «вторжения фальшивых денег». По его мнению, после банкротства американских банков Федеральная резервная система (ФРС) США начнет печатать доллары для поддержки «больной» национальной экономики.

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