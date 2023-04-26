Экономист рассказал о малоизвестных выплатах, которые можно получить в России

Ряд выплат в России можно получить только после самостоятельной подачи документов, рассказал агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

В частности, он отметил, что некоторые выплаты на детей положены только многодетным и малообеспеченным, однако для этого нужно собрать документы и справки. Учитываются, по его словам, доход, количество детей, возраст и работа родителей.

Кроме того, по словам Гиринского, полагаются разовые выплаты и пенсионерам. Он уточнил, что тем, кто прожил в официальном браке 50 лет, заплатят от 10 тыс. до 30 тыс. руб.

Также если к моменту выхода на пенсию у человека есть иждивенцы, то он может получать дополнительные деньги, добавил эксперт.

Накануне доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала о повышении пенсии у россиян старше 80 лет с 1 мая.

Ранее сообщалось, что расходы на поддержку семей с детьми в 2023 году в России составят 2,5 трлн рублей.