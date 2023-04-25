Бывший завод Nokian Tyres под Санкт-Петербургом будет выпускать шины под брендом Ikon

Бывший завод финской компании Nokian Tyres, расположенный в Ленинградской области, будет выпускать шины под брендом Ikon. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу европейской компании.

«Шинная компания, приобретенная ПАО «Татнефть» у финского концерна Nokian Tyres plc, объявляет о смене наименования и ребрендинге своей продукции. По условиям лицензионного соглашения, компания должна перестать использовать все товарные знаки и наименования, принадлежащие Nokian Tyres plc, кроме бренда Nordman», — заявили в Nokian Tyres.

В настоящее время завод компании продолжает функционировать. На нем производятся шины среднеценового сегмента под брендом Nordman. При этом премиальный сегмент будет производиться под новым названием — Ikon Tyres, заключили в компании.

30 марта производитель шин для сложных климатических условий из Финляндии Nokian Tyres объявил о полном прекращении своей деловой активности на территории России. Это произошло после завершения сделки по продаже российской части своего бизнеса нефтяной компании «Татнефть».